Griechenland: Andreas rettete 10 Menschen aus dem brennenden Zug

Die griechische Bevölkerung wurde am Dienstag von der schlimmsten Eisenbahnkatastrophe in der Geschichte des Landes erschüttert und bewegt sich momentan in einem Zustand zwischen Trauer, Wut und Unverständnis. Doch es gibt auch einige Lichtblicke: Eine Ärztin des Unispitals in Larissa hat mit einem emotionalen Facebook-Post auf einen Helden hingewiesen, den die Katastrophe hervorbrachte.