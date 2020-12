Andreas Caminada ists egal, wenn ihm Leute in den Einkaufswagen schielen

Andreas Caminada, dein neues Kochbuch heisst «Pure Freude» – warum hast du ausgerechnet in der Zeit von Corona diesen Titel gewählt?

Wir haben uns im Team für diesen Titel entschieden, weil ich voller Energie und Freude in das Projekt hineingegangen bin. Natürlich haben wir uns, als Corona voll ausgebrochen ist, überlegt, den Titel zu ändern. Doch wir haben ihn beibehalten, weil sich an meiner Freude für das Buch und die Rezepte nichts geändert hat.

Beim Durchblättern des Buches fällt auf, dass du viele Wohlfühlgerichte präsentierst. War das Absicht?

Seit dem Lockdown und im Homeoffice kochen wir alle wieder sehr viel mehr z u Hause , deshalb war es mir wichtig, dass die Gerichte gut nachkochbar sind. Darum habe ich mich auf schnörkellose Gerichte aus der Casa Caminada, wie verschiedene Schmorgerichte oder die Schokoladenschnitte konzentriert, die in der heimischen Küche einfach umzusetzen sind.

Meine Kinder fragen mich schon am Morgen, was es zum Abendessen gibt. Andreas Caminada

Kann gutes Essen in diesen Zeiten Trost spenden?

Auf jeden Fall! Ein gutes Essen ist das Highlight des Tages – das sehe ich an meinen Kindern, die mich jeweils schon am Morgen fragen, was es zum Abendessen gibt. Weil wir derzeit kaum mehr auswärts essen gehen können, ist Kochen ausserdem ein wunderbares Ritual fürs Wohlbefinden zu Hause.

Trostspender à la Caminada: Lamm, Lauch Bärlauch. Oriani Oregoni Saibling, Kohlrabi, Erbse. Oriani Oregoni Sorell, Joghurt, Lemon. Oriani Oregoni

Wie hast du persönlich die Corona-Zeit erlebt?

Nach dem Lockdown haben wir im Mai das Schloss Schauenstein wieder aufgemacht und waren sofort den ganzen Sommer ausgebucht. Aber ich bin viel weniger gereist als die letzten Jahre – wofür ich dankbar bin. Ich konnte so an den Wochenenden extrem viel Zeit mit meinen zwei Kindern und meiner Frau verbringen – und bin ziemlich auf den Geschmack gekommen. In Zukunft werde ich noch viel genauer schauen, was ich mache und was nicht, um weiterhin mehr Zeit mit der Familie, aber auch für mich zu haben, und auch meinen Hobbys wieder nachzugehen.

Hast du eine Leidenschaft wiederentdeckt?

Ich habe extrem viel zu Hause gekocht. Das war früher selten der Fall, weil ich entweder viel unterwegs oder erst nach Küchenschluss heim bin und nach der Arbeit oft zu müde war. Natürlich habe ich auch vorher für meine Kinder gekocht, doch es war meist ein Müssen. Heute gehe ich sogar selber einkaufen und geniesse das sehr.

Ich bin auch Hausmann und muss schauen, dass zu Hause was auf den Tisch kommt. Andreas Caminada

Du hast früher nicht selber eingekauft?

Nein. Es hat mich gestresst, dass mir alle immer in meinen Postiwagen geschielt haben und wissen wollten, was der Caminada einkauft. Seit Corona ist mir das ziemlich egal, denn ich bin eben auch Hausmann und muss schauen, dass zu Hause etwas auf den Tisch kommt.

Was kochst du für deine Familie?

Einfache Dinge. Maluns, Pizokel mit Gemüse oder Bratkartoffeln mit einer guten Wurst. Das Lieblingsessen meines Kleinsten ist besonders easy: Paccheri mit Tomatensauce.

Was du anpackst, wird ein Erfolg. Wie erklärst du dir das?

Das werde ich wohl erst verstehen, wenn ich in 20 Jahren zurückblicke. Ich lege gro ss en Wert darauf, mit guten Leuten arbeiten zu können und dass wir einen guten Spirit haben. Mein Team mit fast 120 Leuten ist so etwas wie meine erweiterte Familie. Meine Mitarbeiter sind das wichtigste Gut, für die ich auch in schwierigen Zeiten sorgen will. Darum haben wir während des Lockdowns auch 100 Prozent Lohn ausbezahlt.

Trotzdem bist du der Star.

Es heisst immer « Caminada, Caminada » , aber ohne mein Team wäre ich nichts. Jeder einzelne von ihnen ist ein hervorragender Gastgeber und extrem wertvoll für den Betrieb. Ich bin schlussendlich einfach der, der den Kopf hinhalten und Verantwortung übernehmen muss.

«Bis auf vier, fünf Tage pro Jahr, bin ich immer in der Küche und im Restaurant vom Schloss Schauenstein anzutreffen», sagt Andreas Caminada. Schloss Schauenstein Seit Corona koche Andreas Caminada mit viel Freude auch wieder zu Hause für seine Familie. Schloss Schauenstein

Du bist vor der Kamera und in Interviews extrem souverän – war das schon immer so?

Als ich 2003 das Schloss Schauenstein mit vier Mitarbeite nden übernommen habe, tat ich das, weil ich den Drang nach Selbständigkeit hatte. Damals wollte ich einfach k ochen – mit Gästen zu plaudern oder Interviews zu geben, war eher unangenehm und eine Belastung. Doch mit der Zeit bin ich da reingewachsen . S ich zu zeigen gehört heute in meinem Beruf einfach dazu. Solche Dinge müssen natürlich wachsen, genauso wie ein Restaurant. Konzept-Lokale, bei denen alles vom ersten Tag an perfekt ist, sind mir immer ein bisschen suspekt, da fehlt mir die Seele.

Bald ist wieder die Zeit für gute Vorsätze. Was sind deine?

Dieses Jahr habe ich eine gute Balance zwischen Privat- und Arbeitsleben gefunden und bin seither viel ausgeglichener, weil ich nicht dauernd von Termin zu Termin hetze. Ich möchte das so weiterführen und auch nächstes Jahr klare Prioritäten setzen, wie und mit wem ich meine Zeit verbringe.