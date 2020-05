Stimmrechtsalter 16 abgelehnt

«Andreas Glarner hat der Jugend die Tür vor der Nase zugeknallt»

In der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates endete die Abstimmung zum Stimmrechtsalter 16 mit 12 zu 12 Stimmen. Den Stichentscheid zur Ablehnung fällte SVP-Nationalrat Andreas Glarner.

Die Grüne Sibel Arslan hatte sich für das Anliegen eingesetzt. Aus ihrer Feder stammt auch der Vorstoss, der in der Kommission diskutiert wurde.

Nein zum Stimmrechtsalter 16: Die Abstimmung in der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates über den Vorstoss von Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan endete mit 12 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung. Wie der heutigen Medienmitteilung zu entnehmen ist, fällte SVP-Nationalrat Andreas Glarner als Kommissionspräsident den Stichentscheid – gegen ein Stimmrechtsalter 16.

Das Nein als «Denkverbot»

Der Stichentscheid bedeute, dass Glarner eine Diskussion über das Stimmrechtsalter von Beginn an gar nicht zulassen wolle, sagt Kramer – und nennt das Nein von Glarner ein «Denkverbot». Man wolle sich jedoch noch nicht geschlagen geben und lobbyiere jetzt weiter mit der Onlinekampagnenseite der Interessengemeinschaft Stimmrechtsalter 16. In der Sommer- oder der Herbstsession werde das Anliegen schliesslich im Nationalrat diskutiert. Kramer: «Wir haben in den letzten Tagen viel Unterstützung auch von bürgerlichen Politikerinnen und Politikern erhalten. Sie haben uns versprochen, sich im Nationalrat für Stimmrechtsalter 16 einzusetzen.»