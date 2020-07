Ausländische Namen

Andreas Glarner prangert Aldi-Lehrabgänger an

SVP-Nationalrat Andreas Glarner sorgt einmal mehr mit einem provokativen Facebook-Post für Aufsehen. Darin zu lesen: die ausländischen Namen der Lehrabgänger bei Aldi in Perlen LU.

Glarner hier in der Debatte um die Selbstbestimmungsinitiative in der Sommersession 2018 im Nationalrat in Bern.

«Die Namen der Lehrabgänger bei Aldi in Perlen ...» Mehr schreibt Andreas Glarner nicht zu seinem Post am Montagabend auf Facebook. Zu sehen auf dem beigefügten Bild ist ein Zeitungsausschnitt mit zahlreichen ausländischen Namen. Sie gehören den Lernenden, die in der Aldi-Zweigniederlassung in Perlen LU die Detailhandels- und KV-Lehre abgeschlossen haben.