«Mich beschimpfen auf Social Media fast täglich Personen als Arschloch oder Rassist», so der Nationalrat.

In einem Fall wurde ihm Gewalt angedroht.

«Ich erhalte auf Social Media viele beleidigende Kommentare wie ‹Arschloch› oder ‹Rassist›», erzählt Nationalrat Andreas Glarner gegenüber 20 Minuten. Solche Kommentare interessierten ihn in der Regel nicht, er ignoriere diese einfach. Manchmal seien unter den Nachrichten in seinem Postfach aber auch Drohungen dabei – so wie diese Woche. Ein User schrieb Glarner mit einem Fake-Profil: «Wenn wir uns mal begegnen, kannst du nur noch beten, dass du heil nach Hause kommst.»