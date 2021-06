«Kandidatin für die Miss-Germany-Wahl» - Andreas Glarner spottet über Aussehen von deutscher Politikerin

«Regen Sie sich über Frauen in Politik auf?»

Eine Userin Fragt: «Würden Sie so auch einen Kanzlerkandidaten und einen Politiker verunglimpfen? Wo bleiben Ihre Sprüche zu Scholz, Laschet? Oder regen Sie sich einfach darüber auf, dass es Frauen in der Politik gibt?»

«Das hat nichts mit Sexismus zu tun»

Der Politiker nimmt die Attacken gelassen. Er bleibe bei seiner Meinung, sagt Andreas Glarner auf Anfrage. «Beide Frauen sind für die jeweiligen Ämter nicht geeignet», sagt er. Annalena Baerbock würde mit ihrer extrem linken Politik als Kanzlerin Deutschland in den Abgrund reissen. «Genauso liegt auf der Hand, dass Frau Roths Aussichten bei einer Teilnahme an den Miss-Wahlen schlecht stünden.» Die Gründe für diese Prognose wollte er nicht ausführen.

SVP-Politikerin will Glarner zur Rede stellen

Bei Frauen in den eigenen Reihen kommt der Post nicht gut an. «Man sollte generell nicht das Aussehen von Frauen bewerten – egal, was sie tun», sagt Michelle Singer, Vorstandsmitglied der SVP Frauen Kanton Bern. Sie persönlich habe Andreas Glarner noch nie sexistisch erlebt. Er sei ihr gegenüber immer sehr höflich und korrekt. «Ich staune manchmal, wenn er wieder solche Aussagen tätigt.» Das sei überraschend.

Morgen stehe an der Session in Bern ein Termin mit Glarner an, sagt Singer. «Ich werde diesen nutzen, um ihn auf den Post anzusprechen.» Sie wolle wissen, was er damit genau beabsichtigt habe. «Ob es ihm um Aufmerksamkeit ging, oder es ihm ernst ist.»