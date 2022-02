Deutschland – Andreas S. wilderte schon 2017 – Polizei stellte Ermittlungen ein

1 / 6 Andreas S. ist der Polizei schon seit 2017 bekannt. Auch damals lautete der Vorwurf auf Wilderei. Polizei Damals soll der 38-Jährige in einem fremden Revier gejagt und anschliessend den Zeugen fast mit seinem Auto überrollt haben. AFP Dieser habe sich nur mit einem Sprung zur Seite retten können. Die Polizei ermittelte ausserdem wegen unlauterer Geschäftspraktiken. AFP

Darum gehts Nach der Erschiessung zweier Polizisten im deutschen Kusel gibt es neue Informationen zu den Verdächtigen.

So soll Andreas S. bereits 2017 im Visier der Polizei gestanden haben. Schon damals warf man ihm vor, ohne Erlaubnis Wildtiere gejagt zu haben.

Da mehrere seiner Freunde aus der Jagdszene ein Alibi für S. präsentierten, wurde das Verfahren 2019 eingestellt.

Nach dem Doppelmord in Kasel ist nun klar: Es war nicht das erste Mal, dass der Verdächtige Andreas S. wegen Wilderei Probleme mit der Polizei hatte. Auch beim Vorfall aus dem Jahr 2017 schien S. gewillt zu sein, Gewalt anzuwenden, um seine erlegte Beute behalten zu können.

Verdächtiger wilderte schon 2017

Wie der «Spiegel» schreibt, kam es im September 2017 zu einem Vorfall in einem Waldstück im Saarland. Ein Zeuge will Andreas S. gesehen haben, wie dieser sich in einem fremden Jagdrevier aufhielt und ein Reh erlegte. Bei einer Konfrontation der beiden Männer kam es offenbar zu einer Attacke: Wie der Zeuge gegenüber der Polizei aussagte, musste er sich mit einem Sprung zur Seite retten, da Andreas S. mit seinem Auto direkt auf ihn zugefahren sei.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die saarländische Polizei den Tatverdächtigen nicht überführen. Diverse Freunde von Andreas S. aus der Jagdszene präsentierten ein nicht widerlegbares Alibi. Das Verfahren wurde schliesslich 2019 eingestellt. Wilderei war allerdings nicht der einzige Vorwurf, mit dem sich der ältere der beiden des Mordes beschuldigten Verhafteten konfrontiert sieht.

Vorwürfe wegen unlauterer Geschäftspraktiken

Vor dem Schöffengericht Saabrücken wurde vor einiger Zeit Anklage gegen Andreas S. wegen Insolvenzverschleppung und dutzender Fälle von nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträgen erhoben. In dem Verfahren geht es um unlautere Geschäftspraktiken einer Bäckerei, die S. im Saarland betrieb.

Die Polizistin und ihr Kollege waren am frühen Montagmorgen im Landkreis Kusel bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Sie seien in einem Zivilfahrzeug unterwegs gewesen, um gegen Eigentumskriminalität vorzugehen, sagte der Leiter des Polizeieinsatzes, Heiner Schmolzi. Weil die Kontrolle an einer Stelle stattfand, die dafür nicht geeignet gewesen sei, gehe er davon aus, dass die Polizisten das Fahrzeug mit den Verdächtigen stehend vorfanden. Vermutlich seien die beiden Beamten von einer Panne oder eines Wildunfalls ausgegangen.

Täter besass über 15 Schusswaffen

Per Funk hätten die Beamten noch mitteilen können, dass auf sie geschossen werde. Neben der getöteten 24-Jährigen sei der Personalausweis einer der beiden Verdächtigen gefunden worden. Die Tat löste in Deutschland grosses Entsetzen aus, auch international war die Anteilnahme für die beiden getöteten Polizisten gross.

Die Tatverdächtigen waren zunächst auf der Flucht, konnten am Montag jedoch im Saarland festgenommen werden. Andreas Johannes S. aus dem saarländischen Spiesen-Elversberg war zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der Flüchtige wurde am Abend in Sulzbach in der Nähe seines Wohnorts festgenommen, wo auch ein Arsenal verschiedenster Schusswaffen gefunden wurde. Im Zuge der Durchsuchung mehrerer Objekte habe dann der zweite Tatverdächtige, der zum Zeitpunkt der Verhaftung mit dem Zerlegen des Wilds beschäftigt schien, widerstandslos festgenommen werden können.