Thiel ist zudem Mitglied des Schulrats in Küssnacht SZ.

Der Satiriker Andreas Thiel fordert in einem Youtube-Video Eltern dazu auf, Widerstand gegen die Maskenpflicht an Schulen zu leisten.

In einem Youtube-Video äussert sich der Satiriker Andreas Thiel (50) zur Maskenpflicht an Schulen. Im Video ruft er Eltern dazu auf, ihre Kinder ohne Maske zur Schule zu schicken, wenn sie sich an der Maskenpflicht stören. Sie sollen Druck erzeugen und keine Bussen zahlen.