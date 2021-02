Uterus duplex : Andreea (26) hat zwei Vaginen und zwei Gebärmütter

Mit Periodenschmerzen kennt Andreea sich aus: Die 26-jährige Britin hat einen Uterus didelphys – eine angeborene Uterusfehlbildung, bei der Vagina und Gebärmutter doppelt vorkommen.

Die Diagnose Uterus didelphys – oder Uterus duplex, so der Fachausdruck, erhielt Andreea im Alter von 14 Jahren: «Ich wusste, dass ein Gesundheits-Check eine etwas unangenehme Untersuchung beinhaltet, aber ich hatte solche Schmerzen, dass ich den Arzt bitten musste, aufzuhören», erzählte die heute 26-Jährige jetzt der «Daily Mail». Daraufhin habe der Gynäkologe festgestellt, dass die Öffnung ihrer Vagina von Gewebe in zwei Teile geteilt ist. «Er war ziemlich schockiert», erinnert sich Andreea. «Er sagte, das so etwas nur sehr selten vorkomme. Und auch, dass das in meinem Alter kein Grund zur Sorge sei.» Ein Scan habe dann gezeigt, woran sie genau leidet.