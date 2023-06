Andrei Rublew: Russe hofft auf Sieg am French Open

Andrei Rublew sorgte in Roland Garros letztes Jahr für einen Skandal und zuletzt in Rom für Freudentränen bei Fans. In Paris will der Russe nun trotz schwerer Auslosung hoch hinaus.

1 / 5 Andrei Rublew peilt in Paris Grosses an. AFP Der Russe gilt als einer der Turnierfavoriten, befindet sich aber mit den Superstars Novak Djokovic und Carlos Alcaraz in der gleichen Tableauhälfte. Getty Images Gegen den Serben verlor Rublew beim Australian Open im Viertelfinal und gewann dabei bloss sieben Games. IMAGO/Paul Zimmer

Darum gehts Andrei Rublew (ATP 7) ist beim French Open im erweiterten Favoritenkreis.

20 Minuten konnte mit dem Russen im Vorfeld des Turnieres sprechen.

Rublew verbindet mit Roland Garros nicht nur positive Erinnerungen, geniesst es aber in Paris zu sein.

Es waren herzerwärmende Bilder, die beim ATP-Turnier in Rom zuletzt viral gingen. Tennis-Star Andrei Rublew umarmte in dem Video ein junges Mädchen, das vor lauter Freude über die Begegnung mit ihrem Idol zu Tränen gerührt war. «Ich hätte auch fast geweint», meint Rublew, als er im Gespräch mit 20 Minuten vor Roland Garros auf den Clip angesprochen wird.

Solche Begegnungen seien ihm schon ein paar Mal passiert, freut sich der Russe, der wenige Wochen zuvor in Monaco selber feuchte Augen hatte. In seiner Wahlheimat an der Côte d’Azur schnappte sich der Mann mit der bemerkenswert harten Vorhand nämlich in seinem dritten Final auf dem Level der Masters-1000-Turniere endlich den ersten Titel.

«Bin auf dem richtigen Weg»

«Der Sieg in Monaco war sehr speziell und hat mir viel Selbstvertrauen gegeben», so Rublew, der Anfang des Jahres einige Wechsel in seinem Umfeld vornahm. Die neuen Coaches an seiner Seite hätten im Training schnell zu Fortschritten geführt, meint der Moskauer, fügt aber an, dass es bei den Turnieren noch zu viele «Auf-und-Abs» gegeben hätte.

«Seit Monte Carlo habe ich das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein, und zweifle weniger, an dem, was ich tue», hält die Weltnummer sieben fest. «Ein bisschen toxisch», sei sein Verhältnis zu Frankreich und dem französischen Publikum, erklärt Rublew, der im Vorjahr in der Startrunde von Roland Garros nach einem Ausraster Buhrufe kassierte.



Glück bei Ausraster

Der neben dem Platz sehr ruhige und besonnene Russe zertrümmerte damals seine Trinkflasche und feuerte einen Ball auf die Spielerbank, wobei die Kugel einen Helfer nur um Haaresbreite verfehlte. «Ich habe hier in Paris einige harte Erfahrungen gemacht, die Lektionen für mich waren», betont der 25-Jährige heute. Abseits des Turniergeländes geniesse er die französische Hauptstadt aber sehr. Sachen wie die vielen kleinen Caféterias in Paris möge er, so Rublew.



Aus sportlicher Sicht meinte es die Auslosung nicht gut mit dem Russen. Der Papierform nach stünde im Viertelfinal Novak Djokovic als Gegner bereit und auch die Weltnummer eins Carlos Alcaraz landete in derselben Tableauhälfte wie Rublew. Der Mann mit der Wuschelfrisur lässt sich davon aber nicht mehr aus dem Konzept bringen und meint, er hätte so ein Los früher vielleicht verflucht. «Heute will ich es einfach so nehmen, wie es kommt», erklärt der Russe, der sich letztes Jahr bemerkenswert offen gegen den Krieg seines Heimatlandes in der Ukraine stellte.

Rublew 2022 in Dubai mit einer emotionalen Botschaft gegen den Krieg. Twitter