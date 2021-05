Andrew Ebbett folgt beim SC Bern auf Sportchefin Florence Schelling

Nun ist klar, wer die Nachfolge von Florence Schelling beim SC Bern antritt. So hat der SCB entschieden, Andrew Ebbett zu verpflichten. Der 38-jährige Kanadier wird während einer Saison von Sportdirektor Raeto Raffainer in die Rolle des Sportchefs eingeführt. Andrew Ebbett, der von 2015 bis 2020 in Bern gespielt hat, mit dem SCB drei Meistertitel gewonnen hat und das Schweizer Eishockey bestens kennt, wird alle Tätigkeiten des Sportchefs ausüben und dabei direkt von Sportdirektor Raeto Raffainer unterstützt und begleitet. Der SCB hat sich bewusst dafür entschieden, jemanden, der mit der SCB-Philosophie vertraut ist, aufzubauen und in die Arbeit des Sportchefs einzuführen. Andrew Ebbett wird seine Stelle am 1. Juni antreten.