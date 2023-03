Andrew Tate: Manager bestätigt Lungenkrebs

Social Media : Andrew Tate hat laut seinem Manager Lungenkrebs

Der umstrittene Social-Media-Star Andrew Tate sitzt zurzeit in Rumänien in U-Haft. Sein Team fordert, dass er aufgrund seines «schweren Gesundheitszustandes» in Dubai behandelt werden darf.

1 / 4 Andrew Tate steht unter dem Verdacht des Menschenhandels und der Vergewaltigung. Er sitzt zurzeit in Rumänien in U-Haft. IMAGO/Alex Nicodim Andrew Tate zeigte sich auf Social Media gerne mit Luxusgütern, wie hier mit einem Bugatti. Twitter/ Cobratate Auch seinen Körper stellt er bei jeder Gelegenheit zur Schau. Twitter/ Cobratate

Darum gehts Das Team um Influencer Andrew Tate hatte kürzlich seine Entlassung aus der Haft gefordert, da er sich in einem «schweren Gesundheitszustand» befinde.

Dokumente sollen zeigen, dass beim 36-Jährigen eine Läsion an der rechten oberen Lunge festgestellt wurde.

Sein Manager bestätigt auf Instagram, dass der umstrittene Influencer Lungenkrebs hat.

Andrew Tate ist bekannt für sein grossspuriges Auftreten mit dicker Zigarre und teuren Autos, umgeben von knapp bekleideten Frauen. Seit Wochen sitzt er mit Bruder Tristan sowie zwei mutmasslichen Komplizen in Rumänien in Untersuchungshaft. Der Vorwurf der Behörden: Sie hätten Frauen sexuell ausgebeutet. Seine Anwältin weist die Vorwürfe zurück. Das Newsportal News.com.au berichtet nun, dass der Internet-Star Lungenkrebs haben soll.

Laut «The Sun» hatte Tates Team gefordert, dass er freigelassen werden muss, da er sich in einem «schweren Gesundheitszustand» befinde. Sein Arzt bitte darum, dass er Tate in Dubai behandeln dürfe. Dem Gericht wurden laut dem Bericht medizinische Dokumente vorgelegt, aus denen hervorgehen soll, dass Tate «eine Verletzung» an seiner rechten oberen Lunge aufweist.

Management bestätigt Berichte

Sein Manager, der unter dem Namen «The Sartorial Shooter» bekannt ist, hat die Berichte nun auf Instagram bestätigt. «Viele Leute haben mich gefragt, ob die Lungenkrebs-Geschichte von Tate stimmt. Ja, sie stimmt. Ich bin mit ihm in Dubai ins Spital gefahren und auch wieder zurück.» Genauere Angaben habe er nicht.

Spielt Andrew Tate nur eine Rolle?

Zu den sexistischen Aussagen und Clips des 36-Jährigen, die weiter im Netz zu finden sind, sagte seine Anwältin Tina Glandian dem britischen Sender Times Radio, Tate spiele nur eine Rolle, das sei alles nicht ernst.

Doch Kritiker betonen, gerade soziale Medien wie Tiktok, in denen Kinder und Jugendliche in der Regel ungefiltert sexistische Aussagen wahrnehmen würden, seien gefährlich. Es gebe eine «potenzielle Radikalisierung junger männlicher Nutzer», sagte Andrea Simon von der britischen Initiative «End Violence Against Women» bereits im vorigen Jahr der Zeitung «Guardian». Hannah Ruschen von der Kinderschutzorganisation NSPCC betonte: «Das Betrachten solcher Materialien in jungen Jahren kann die Erfahrungen und Einstellungen eines Kindes prägen, was zu weiterem Schaden für Frauen und Mädchen in und ausserhalb der Schule und online führt.»

Bei Tate kommen enge Beziehungen zu Neonazis, Islamhassern und Verschwörungstheoretikern hinzu, wie Beobachter warnen. Auch Reality-TV-Formate böten eine gefährliche Bühne für Frauenhasser, warnte Teresa Parker von der Organisation Women’s Aid. «Wenn Männer auf dem Bildschirm frauenfeindlich sind und dies als akzeptabel oder lustig angesehen wird, bestätigt und fördert dies ein ähnliches Verhalten ausserhalb des Bildschirms», sagte Parker jüngst der Zeitung «Metro». Zudem seien radikale Mitwirkende nötig, weil die Sender mit immer kontroverserem Verhalten nach Aufmerksamkeit suchten.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.