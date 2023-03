Andrew Tate: Von der U-Haft zum Hausarrest

Das Berufungsgericht in Bukarest ordnete am Freitag an, die U-Haft nicht zu verlängern und beide stattdessen unter Hausarrest zu stellen.

Der umstrittene britische Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan sollen aus der Untersuchungshaft in Rumänien entlassen und unter Hausarrest gestellt werden. Das Berufungsgericht in Bukarest «lehnte den Vorschlag der Staatsanwaltschaft ab, die Untersuchungshaft zu verlängern» und ordnete am Freitag an, die beiden «unter Hausarrest» zu stellen, wie aus einer von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Gerichtsentscheidung hervorging.