Diesmal im Militär

Andri Ragettli hat es wieder getan

Der Schweizer Freeskier ist berühmt für seine ausgefeilten Parcours-Videos. Jetzt hat er sich eine besondere Umgebung ausgesucht.

Der Bündner Freeskier aus Flims hat am Sonntag mal wieder per Video auf sich aufmerksam gemacht. Nach dem Parcours im Homeoffice zieht er nun mit einer «grünen» Version nach: Die Sequenz zeigt den 21-Jährigen, wie er sich in voller Montur über die Kampfbahn arbeitet. Er überwindet Hindernisse, balanciert auf einer Slackline, fährt Militärvelo – und wird am Ende von den Sanitätskameraden «abtransportiert».