«Love Island» - Andrina hat «Kindergarten» satt – und serviert Jannik ab

Darum gehts Ex-Bachelorette Andrina Santoro (28) sucht in der aktuellen Staffel der deutschen Show «Love Island» die grosse Liebe.

Zunächst verstand sie sich mit Jannik (25) sehr gut, der aber leider auch ein Auge auf Kontrahentin Lena (24) geworfen hat.

Jetzt haben die beiden Frauen genug davon, dass der Kölner mit beiden jongliert und keine Entscheidung trifft.

Andrina hat bereits ein Auge auf einen neuen Kandidaten geworfen: Fitnesstrainer Dennis (22).

Andrina Santoro (28) und Jannik (25) hätten das perfekte «Love Island»-Paar werden können. Schliesslich war es nicht zu übersehen: Zwischen der Ex-Bachelorette aus Zürich und dem Kölner Stadtbahnfahrer funkte es beim Staffelstart der deutschen Datingshow am Montag sofort. Ein leidenschaftlicher Kuss in der zweiten Episode schien das Liebesglück zu besiegeln. Nun, einige Tage später, herrscht allerdings Eiszeit.

Denn Jannik – der für Andrina eigentlich seine zweite Flamme Lena (24) abzuservieren wollte – hat es nun doch nicht so mit der Entscheidungsfreudigkeit. In der Folge vom Donnerstagabend beteuerte er zunächst Andrina gegenüber erneut seine Treue, was die Fitness-Influencerin überaus glücklich machte. Kurze Zeit später war sich Jannik aber schon nicht mehr so sicher. «Das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt», erklärte er den anderen Männern im Haus.

Von der wiederholten Unsicherheit bekam Andrina Wind, was sie in ein erneutes Gefühlschaos stürzte. «Irgendwas mache ich falsch hier. Warum macht er so einen Scheiss?», sagte sie unter Tränen zu einer anderen Kandidatin. Sie erwarte doch einfach nur Ehrlichkeit von einem potenziellen Partner. «Das ist mir zu Kindergarten hier.»

«Das Thema ist für mich gegessen»

Dem Hin und Her setzte Jannik die Krone auf, als er in der anschliessenden Challenge nicht Andrina als seine Partnerin wählte, sondern Lena. Die beiden küssten sich vor Andrinas Augen. Das brachte bei der Ex-Bachelorette das Fass endgültig zum Überlaufen: «Das Thema ist für mich jetzt gegessen. Jannik ist für mich Geschichte.»

Der Kölner versuchte derweil, das von ihm verursachte Durcheinander zu rechtfertigen. «Ich habe mich in die Enge getrieben gefühlt», so Jannik gegenüber einer Gruppe weiterer Kandidaten. Er sei nicht der unehrliche «Böse», für den er von den Frauen gehalten wird.

Die Entscheidung liegt bei Lena

Die Spielregeln von «Love Island» besagen, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten immer in offizielle Paare einteilen müssen. Wer bei der Paarungszeremonie leer ausgeht, muss die Show verlassen. Moderatorin Sylvie Meis (43) fühlte Jannik am Donnerstagabend auf den Zahn und wollte wissen, ob er sich nun an Lena halten wird oder um Andrina kämpfen will. Er konnte sich – natürlich – nicht entscheiden.

Moderatorin Sylvie Meis will es wissen: Möchte Jannik Lena oder Andrina kennenlernen? RTLZWEI

Da Damenwahl galt, nahm Andrina Jannik die Entscheidung ab: Sie wählte nicht ihn als Partner, sondern Dennis (22). Mit dem Fitnesstrainer wird sie in den nächsten Tagen nun auch das Bett teilen. Und Lena? Deren Entscheidung steht noch bevor. In der Folge vom Freitagabend wird gezeigt, ob sie sich in der Paarungszeremonie Jannik oder seinen Kontrahenten Philipp (23) schnappt. Die Studentin hat es in der Hand: Wenn sie Philipp wählt, fliegt Jannik aus der Sendung.