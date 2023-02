Andrina Santoro ist wieder Single

1 / 9 Für Andrina Santoro klappte es im TV mit der Liebe bisher nicht. Ob es nun in der Welt des Online-Datings klappt? Instagram/andrinafit Seit kurzem ist die 30-Jährige wieder auf Bumble zu sehen. Dies, weil ihre Beziehung vorüber ist. «Ja, ich bin wieder Single», bestätigt die 30-Jährige auf Anfrage. Instagram/andrinafit Die einstige Bachelorette machte ihre Beziehung mit einem Unbekannten erst im Dezember öffentlich. Instagram/andrinafit

Darum gehts Mit einer neuen Liebe startete Andrina Santoro ins Jahr. Die Beziehung ist inzwischen wieder vorbei.

«Ja, ich bin wieder Single», bestätigt sie auf Anfrage von 20 Minuten. Über die Trennungsgründe will die 30-Jährige allerdings nicht sprechen.

Mittlerweile wurde sie auch schon auf Dating-Apps entdeckt. Sie betont aber: «Das war bloss aus Langeweile und Neugier. Ich bin zurzeit nicht in Datinglaune.»

Das letzte Jahr hätte für Andrina Santoro nicht schöner enden können. Mit einem herzigen Video machte sie öffentlich, ihr Herz vergeben zu haben. Nach einer längeren Datingphase seien sie und der Unbekannte Mitte Dezember schliesslich zusammengekommen. Nun, nur wenige Wochen später, scheint alles wieder vorbei zu sein. So wurde die Ex-Bachelorette von einem News-Scout auf einer Dating-App entdeckt. «Beim Swipen bin ich plötzlich auf das Profil von Andrina gestossen und war irritiert, weil ich erst kürzlich den Beitrag gelesen habe, dass sie in einer Beziehung ist», meint er gegenüber 20 Minuten. Zu einem Match zwischen den beiden sei es aber nicht gekommen.

Ein Blick auf das Instagram-Profil der Fitness-Influencerin lässt die Vermutung erhärten. Der Clip, in dem er sie hochhebt und die beiden sich küssen, ist aus ihrem Instagram-Feed verschwunden. «Ja, ich bin wieder Single», bestätigt die 30-Jährige auf Anfrage. Auch bejaht sie, ihren Bumble-Account reaktiviert zu haben. Doch sie beteuert: «Das war bloss aus Langeweile und Neugier. Ich bin zurzeit nicht in Datinglaune.» Angesprochen auf die Trennungsgründe, winkt Andrina ab. «Darauf möchte ich nicht eingehen», sagt sie nüchtern und fügt an: «Die Beziehung habe ich privat gehalten. Das bleibt auch bei der Trennung so.»

Der Dating-App-Account von Andrina Santoro ist verifiziert und mit «Neu hier» versehen. 20 Minuten

Es wäre nicht das erste Mal, dass sie die Sehnsucht nach einem Partner in die Welt des Online-Datings treibt. Bereits vor einem Jahr versuchte sie ihr Glück auf Tinder. «Wenn es jemand schafft, mein Herz online zu erobern, steht einer gemeinsamen Zukunft nichts im Wege. Ich kenne so viele Pärchen, bei denen es so geklappt hat», sagte Andrina in einem früheren Interview mit 20 Minuten.

Damals lief allerdings nicht alles ganz rund. Ihr Tinder-Account wurde nach nur 24 Stunden bereits wieder gesperrt. Dies, weil ihr Profil offenbar von zu vielen Single-Männern als Fake eingestuft und folglich gemeldet wurde. «Ich habe versucht, mein Profil so authentisch wie möglich zu gestalten.» Für die Reaktion der User hatte sie damals Verständnis: «Schliesslich sind richtige Profile von Personen aus dem öffentlichen Leben wohl eher eine Seltenheit.»

Andrina Santoro bevorzugt Beziehung statt Singledasein

Andrina Santoro bezeichnete sich in der Vergangenheit mehrfach als Beziehungsmensch. In der TV-Show «Die Bachelorette» suchte sie 2019 nach ihrem Partner fürs Leben. Ihre letzte Rose übergab sie an Kenny Leemann (26). Kurz nach ihrem Zusammenzug scheiterte die Beziehung. Anschliessend folgte eine kurze Liaison mit «Love Island»-Kollege Martin Fuhsy (32). Bevor die Fitness-Unternehmerin den Schritt in die Öffentlichkeit wagte, hatte sie eigenen Angaben zufolge zwei ernste Beziehungen, die je zwei Jahre gedauert haben.