Ex-Bachelorette Andrina Santoro musste sich am Donnerstag einer OP unterziehen. Grund: Bei der Zürcherin, die sich schon vor längerer Zeit ihre Oberweite vergrössern lassen hat, wurde ein beschädigtes Brustimplantat festgestellt. Nicht nur das kaputte, sondern auch das noch intakte Implantat musste daraufhin in einem Eingriff ersetzt werden.

«Ich habe es gut überstanden», meldete sich die 27-Jährige nach der OP in ihrer Insta-Story. Sichtlich erleichtert demonstrierte Andrina in einem Video, dass sie bereits wieder ihre Arme bewegen kann und bei guter Laune ist. «Ich hatte keine Vollnarkose, deshalb bin ich jetzt auch so fit. Ich war nur im Dämmerschlaf», erklärt Andrina. Sie sei aber trotzdem innert 30 Sekunden komplett weg gewesen und habe überhaupt nichts mitbekommen.