Gesichtsausdruck-Erkennung - Android-Handys kannst du neu mit deinen Augenbrauen bedienen

Tief in der Betaversion des neuen Betriebssystems Android 12 haben Nutzerinnen und Nutzer eine neue Funktion entdeckt. So soll es neu möglich werden, Android-Handys mit Gesichtsausdrücken zu bedienen. So kann das Gerät laut Spiegel.de sechs unterschiedliche Gesichtsausdrücke erkennen: Mund öffnen, lächeln, Augenbrauen heben und nach rechts, links und oben schauen.