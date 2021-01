So berichten zahlreiche Nutzer, dass ihr Gerät nach der Aktualisierung nicht mehr funktionierte.

«Finger weg von Android 11» – diesen Ratschlag sollten sich die User des Xiaomi Mi A3 zu Herzen nehmen. Machen sie das nicht, so laufen sie Gefahr, dass ihr Mobiltelefon unbrauchbar wird. So melden Nutzerinnen und Nutzer des Modells, dass das Update auf das neuste mobile Google-Betriebssystem Probleme macht.

Unter #MiA3bricked sind auf Twitter zahlreiche Meldung von Betroffenen zu finden. Sie berichten von ihrer Odyssee. So befinden sich die Smartphones nach der Aktualisierung in einer sogenannten Boot-Schleife, sprich sie können nicht mehr gestartet werden. Statt Android 11 haben die User Handys, die sie nicht mehr nutzen können. Den Frust der Betroffenen hört man aus den Beiträgen auf Twitter und in diversen Foren heraus.