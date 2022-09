«Rückspiegel» im Song-Verhör: «Andryy ist einer der vielversprechendsten Mundart-Acts»

Andryy machte sich in den letzten Jahren mit smarten Mundartpop-Songs einen Namen in der Schweizer Musikszene.

Die 20-Minuten-Radio-Hosts Moe und Freezy spielten das Lied in der «Supreme Show».

Der Winterthurer Mundart-Musiker Andryy veröffentlichte am 19. August seinen Song «Rückspiegel».

«Rückspiegel» heisst das Lied, das unser Moderatorenduo für die «Supreme Show» wählt und die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: «Der Beat hat Charakter», meint Moe. «Auf jede Viertelnote eine Kick-Snare, die der Sache Drive gibt, dann die sanfte Stimme darüber, die loungige Atmosphäre bei all dem – das gefällt mir sehr», schwärmt der Radiomoderator.

«Supreme Show»-Co-Host Freezy pflichtet bei und bekennt sich als Fan: «Für mich ist Andryy einer der vielversprechendsten Mundart-Acts, die wir zurzeit haben.» Er erinnert an die vielen Festivals, die der Winterthurer diesen Sommer spielte. «Auch seine Live-Performances sind richtig gut», fügt Freezy an.

Auch inhaltlich greift Andryy tief

Zum Auftakt der Konzertsaison legte Andryy am 3. Juni mit «Kafitasse» seine erste Single des Jahres vor. Die hat es ebenfalls in sich: Im Lied thematisiert der Musiker Leistungsdruck und Selbstzweifel. Im Interview mit 20 Minuten erklärte der 28-Jährige, dass er mit 22 eine persönliche Krise durchlebte: «Ich hatte damals mit einer Angststörung zu kämpfen.» Heute sei er froh, dass er das alles durchgemacht habe, «auch wenn es damals die Hölle war», so Andryy im Gespräch.