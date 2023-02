Andy Schmid: Handball-Superstar wird neuer Nati-Trainer

Zuvor war der 39-Jährige zwölf Jahre lang bei den Rhein-Neckar Löwen in Deutschland tätig.

Der grösste Handballer der Schweizer Geschichte kehrte erst im letzten Sommer als Spieler in die Schweiz zurück.

Grosse Neuigkeiten aus dem Schweizer Handball. Wie der Schweizer Verband am Mittwoch in einer Medienmitteilung bekannt gab, wird Superstar Andy Schmid neuer Nati-Trainer. Dies aber erst ab Sommer 2024. Dann übernimmt der 39-Jährige nach Abschluss seiner Karriere und ohne jegliche Trainererfahrung den Posten von Michael Suter.

«Es ist eine grosse Ehre, Coach von meinem Heimatland zu werden», freut sich Schmid über seine neue Aufgabe und erklärt, er werde sich, wie schon als Spieler auch, in seiner neuen Funktion als Trainer «die höchsten Ziele setzen» und jene «mit der gleichen Leidenschaft und Hingabe» verfolgen wie noch als aktiver Profi.

Vertrag bis Heim-EM 2028

Der Luzerner wird mit einem Vertrag bis zur Heim-Europameisterschaft 2028 ausgestattet und soll dem Schweizer Handball in seiner künftigen Funktion neue Impulse verleihen. Der Noch-Nati-Trainer Michael Suter ist ebenfalls zufrieden mit der Nachfolgelösung. Er betont sein gutes Verhältnis mit Schmid und meint: «Im Schweizer Handball gibt es viel zu tun und ich kann mir nach vielen Jahren an der Front gut vorstellen, da auch in der Zukunft mitzuhelfen.»