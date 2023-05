Saudiarabien: Verhaftung von Ilaria De Rosa (23)

Die Flugbegleiterin Ilaria De Rosa (23) wurde am 4. Mai in Saudiarabien verhaftet.

Es sah alles nach einem Raubüberfall von mehreren Personen aus, wie Ilaria De Rosa die Situation später schilderte. Zugetragen hat sie sich am 4. Mai während einer privaten Party. Die 23-Jährige arbeitet als Flugbegleiterin für eine litauische Fluggesellschaft und befand sich gerade in Jeddah, einer Hafenstadt in Saudiarabien. Doch die «Räuber» entpuppten sich als zivile Polizisten und der vermutete Raubüberfall als Verhaftung.

Die junge Frau wird auf ein Polizeirevier gebracht und dort während fünf Tagen in englischer Sprache vernommen und soll anschliessend Berichten zufolge am Ende des Verhörs ein Dokument auf Arabisch unterschrieben haben, dessen Inhalt sie angeblich nicht kannte. Der Vorwurf lautet auf Besitz von Drogen. Die saudische Polizei hat Angaben des «Corriere della Sera» zufolge einen Joint in Ilarias BH entdeckt. Die 23-Jährige bestreitet das. Die saudiarabische Drogengesetzgebung ist sehr streng, in sehr schweren Fällen kann die Todesstrafe verhängt werden.