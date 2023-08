Angeber-Angabe: Niemand nimmt Trump sein deklariertes Gewicht von 97 Kilo ab

Ja, ich habe mich schon grösser gemacht. Ja, ich habe mein Gewicht nach unten korrigiert. Ich habe mein Gewicht schon höher angegeben als es ist. Ich war schon in Versuchung, aber liess es dann doch. Nein, das käme mir nicht in den Sinn. Zeigt mir die Resultate!

An der Grenze zur Fettleibigkeit

Im Januar 2018 hatte der damalige Arzt des Weissen Hauses versichert, dass Trump genau 1,90 Meter gross und 108 Kilo schwer sei. Damit lag sein Body-Mass-Index bei 29,9, knapp unterhalb der Schwelle für Fettleibigkeit (30). Bereits damals hatten Zweifler Trumps Gewicht für in Wirklichkeit noch höher gehalten. Für umso unwahrscheinlicher halten es nun viele, dass der Ex-Präsident mit selbst erklärter Vorliebe für Hamburger und Limonaden in der Zwischenzeit mindestens zehn Kilo abgenommen haben soll.

Biden mit ironischem Kommentar

Auch US-Präsident Joe Biden hat die Veröffentlichung des Polizeifotos seines Amtsvorgängers Donald Trump kommentiert. «Ich habe es im Fernsehen gesehen», sagte Biden am Freitag am Rande eines Urlaubsaufenthaltes an der US-Westküste auf Nachfrage von Reportern. Auf die Frage, was er vom Bild halte, sagte der Präsident mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht: «Gut aussehender Typ. Wundervoller Typ.» Näher ging Biden auf das Foto nicht ein.