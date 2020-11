Der Experte hat festgehalten, dass in den Befragungen keine Fakten für die vorgeworfenen Tätlichkeiten gefunden worden sind.

Ob die Lehrerin gewalttätig gegen die Schüler wurde, wird in einer Strafuntersuchung geklärt.

Nach Vorwürfen an eine Primarlehrerin in Beckenried wurde ein unabhängiger Experte damit beauftragt, diese zu untersuchen.

Bildungswissenschafter Anton Strittmatter, der vom Gemeinderat beauftragt wurde, den Fall über die Vorkommnisse an der Schule Beckenried zu untersuchen, hat am Donnerstag seinen Bericht vorgelegt. Zur Untersuchung kam es im Verlauf des Schuljahres 2019/20 wegen eines Konflikts zwischen einigen Eltern und der Lehrerin. Die Behörden hatten die Lehrerin in der Folge freigestellt und eine Strafklage gegen sie eingereicht.