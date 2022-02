Von Jan Böhmermann eingeschleust? GNTM-Kandidatin Viola kriegt auffällig wenig Sendezeit

Die GNTM-Kandidatin Viola (21) sorgt auch in der zweiten Episode für ordentlich Gesprächsstoff auf Twitter. Das Publikum spekuliert schon seit Staffelstart darüber, ob die Soziale-Arbeit-Studentin von Satiriker Jan Böhmermann in die Show geschickt wurde.

Am Donnerstag ging die 17. Staffel von «Germany’s Next Topmodel» in die zweite Runde.

Steckt hinter den Spekulationen um den Cast der diesjährigen Staffel tatsächlich etwas Merkwürdiges? Am 3. Februar feierte «Germany’s next Topmodel» seinen Startschuss und ging gestern, Donnerstag, in die zweite Runde. 31 Kandidatinnen beweisen sich bei Model-Mama Heidi Klum (48) und ringen sich darum, die Castingshow zu gewinnen.

Publikum fahndet nach neuen Indizien

Gängige Böhmermann Aktion

Vonseiten des Satirikers kam bisher noch kein Ton zur Viola-Geschichte. Doch die Spekulationen kommen nicht von Ungefähr: Böhmermann hatte bereits in der Vergangenheit ähnliche Aktionen umgesetzt. So hat er beispielsweise vor sechs Jahren mit dem sogenannten «Vera-Fake» die befremdlichen Produktionsmethoden von «Schwiegertochter gesucht» aufgedeckt. Ob die Spekulationen um Viola etwas Wahres an sich haben, bleibt jedenfalls bis zum jetzigen Zeitpunkt offen. Ein weiterer Account teilt auf Twitter ein Meme mit den Worten: «I don’t need sleep, I need answers.», mit dem sich wohl so einige identifizieren können.