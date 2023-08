Angebliche Wolfssichtung sorgt für Verwirrung in Laax

Mehrere Videos einer Wolfssichtung auf einer Strasse in Laax machen am Samstagabend die Runde. Auch die Polizei wurde alarmiert. Nun klärt das Amt für Jagd und Fischerei GR auf.

Die angebliche Wolfssichtung im Video. 20min/News-Scout

Darum gehts Am Samstagabend wurde der Kapo GR gemeldet, dass in Laax GR ein Wolf auf der Strasse umherläuft.

Der Eindruck der Passanten bestätigte sich jedoch nicht ganz.

Erkennst du im Video, um welches Tier es sich handelt?

Eine Gruppe von Personen beobachtet am Samstagabend, wie ein Tier in Laax GR die Strasse hoch- und runterläuft. Sie filmen die Situation und schreiben 20 Minuten: «Wolf bei Coop Pronto in Laax gesichtet.» Die Aufnahmen scheinen diesen Eindruck zu bestätigen. Das Tier spaziert entspannt an der Personengruppe vorbei – lässt sich weder von Menschen noch von Autos beeindrucken. In der Nähe sind mehrere Hotels angesiedelt.

Auf Anfrage beim Amt für Jagd und Fischerei im Kanton Graubünden widerspricht Arno Puorger, verantwortlich für Grossraubtiere, dem News-Scout jedoch: «Es handelt sich dabei nicht um einen Wolf, sondern um einen Tschechoslowakischen Wolfshund.» Die Verwechslung kann Puorger nachvollziehen. «Die Tiere werden so gezüchtet, dass sie dem Wolf so gut wie möglich ähneln – in diesem Fall ist die Unterscheidung schwierig.»

Hast du erkannt, um welches Tier es sich handelt? Ja, klar. Ja, aber es war nicht einfach. Nein, das war eine Knacknuss.

So kannst du die Tiere auseinanderhalten

Unterschiede können jedoch unter anderem in der Färbung des Tieres oder der Form der Ohren erkennbar werden. Auch ein so dichtes Fell im Sommer ist laut Puorger untypisch für einen Wolf. Genauso wie das Verhalten des Tieres: «In der Regel reagiert ein Wolf stärker auf Menschen in seinem Umfeld», erklärt er.

Dennoch gehen regelmässig Meldungen zu solchen Verwechslungen beim Amt für Jagd und Fischerei im Kanton Graubünden ein. Am vergangenen Wochenende machten gleich mehrere Videos des angeblichen Wolfes in Laax die Runde.

Polizei informiert

Am Samstagabend wurde deshalb auch die Kantonspolizei Graubünden verständigt: «Um 21.30 Uhr ging bei uns die Meldung einer Wolfssichtung ein», bestätigt Anita Senti, Sprecherin der Kapo GR. Daraufhin habe die Polizei die Wildhut verständigt.

Das Rätsel löste sich aber, bevor diese ausrücken musste. «Nur wenige Minuten später meldeten sich die Besitzer des Hundes bei der Polizei und erklärten, dass sie ihn wieder eingefangen haben», so Senti. Offenbar ist er ihnen zuvor ausgebüxt.