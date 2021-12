1,1 Millionen Bitcoin – Angeblicher Bitcoin-Erfinder darf 50-Millarden-Schatz behalten

Ein Gericht in Florida hat in einem Besitzstreit um 1,1 Millionen Bitcoins sein Urteil gefällt.

0,2 Prozent ans Unternehmen

Wer hats erfunden?

Die 1,1 Millionen Bitcoin, um die es im Rechtsstreit ging, stammen aus den ersten Jahren nach der Einführung der Kryptowährung und wurden seither nicht für Transaktionen genutzt. Krypto-Enthusiasten forderten Wright in der Vergangenheit wiederholt dazu auf, einen der Bitcoins auf ein anderes Wallet, also Konto, zu verschieben. So wäre zumindest bewiesen, dass Wright auf die Coins Zugriff hat und schon seit langer Zeit in der Krypto-Szene aktiv ist. Der Australier will nun einen Grossteil der Bitcoins an wohltätige Zwecke spenden. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Bitcoins zugänglich sind.