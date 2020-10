Das sagt die Polizei zu den Gerüchten auf Social Media

Dazu schreibt die Staatsanwaltschaft Koblenz, man habe das Mädchen noch am angeblichen Tattag körperlich und vor allem gynäkologisch untersucht. Dabei habe man keine eindeutigen Hinweise auf sexuellen Missbrauch gefunden. Man habe nur eine Rötung festgestellt, die aber viele Ursachen haben könne. Sie müsse nicht notwendigerweise die Folge eines sexuellen Missbrauchs sein.

Das Kind selbst und dessen Kleider seien auf DNA untersucht worden, so die Staatsanwaltschaft. Neben fast ausschliesslich weiblicher DNA sei auch eine sehr geringe Spur von männlicher DNA gefunden worden. Die habe aber wegen der zu kleinen Menge nicht ausgewertet werden können. Von der gefundenen DNA stamme aber keine von Spermien.

Fünfeinhalb Wochen lang habe man ermittelt, heisst es in einer Stellungnahme der Polizei. Man habe alle Mitarbeitenden befragt und die Räume der Kita untersucht: Den Raum, in dem der Missbrauch angeblich stattfand, gebe es in der Einrichtung gar nicht. Zudem passe die Personenbeschreibung des Mädchens auf keine Mitarbeitenden. Als alle Untersuchungen und Labortests abgeschlossen waren, habe man das Verfahren schliesslich eingestellt.