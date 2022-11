«Toaster-Erfinder» Alan MacMasters narrte die Welt

Zwölf Jahre lang blieb der Schwindel unentdeckt – der fiktive Mann wurde in der Zwischenzeit in Schottland als Nationalheld gefeiert.

«Ich lese oft in Wikipedia, wenn ich mich im Unterricht langweile», sagt Adam (15), der an einer Schule in Kent (GB) Fotografie und IKT studiert, gegenüber BBC. Eines Tages im Juli letzten Jahres habe einer seiner Lehrer den Eintrag in der Online-Enzyklopädie über einen Alan MacMasters erwähnt, einen schottischen Wissenschaftler aus den späten 1800er-Jahren, der angeblich «den ersten elektrischen Brottoaster» erfunden hatte. Im Eintrag war das Bild eines Mannes mit ausgeprägter Tolle und langen Koteletten zu sehen, der nachdenklich in die Ferne blickt – offenbar ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert. Adam wurde misstrauisch. «Es sah nicht wie ein normales Foto aus», sagt er. Es habe bearbeitet gewirkt. Zuhause beschloss er, seinen Verdacht in einem Forum zu äussern, das sich mit Wikipedia-Vandalismus beschäftigt.