Toffen: Katze angefahren – Familie in Not

Kurz vor Weihnachten kehrte Kater Pändu humpelnd von seinem Freigang zurück. «Als ich ihn am Bein berühren wollte, fauchte und knurrte er», erzählt Besitzerin Claudia Vonäsch aus Toffen BE. «Da wusste ich, etwas stimmt hier ganz und gar nicht.» Die 35-Jährige fuhr mit Pändu zum Tierarzt nach Belp, der ihn an die Tierklinik in Thun weiter verwies. Dort wurde bei Pändu eine angerissene Achillessehne diagnostiziert. Die abgewetzten Krallen deuteten zudem darauf hin, dass Pändu von einem Auto angefahren wurde.