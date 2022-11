Katar 2022 : Angeführt von Benzema und Mbappé – so tritt Frankreich an der WM an

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps gab am Mittwochabend sein Aufgebot für die WM in Katar bekannt. Grosse Überraschungen im Team des Titelverteidigers bleiben aus.

1 / 3 Mit Kylian Mbappé und 24 weiteren Star-Kickern tritt Frankreich an der WM an. REUTERS Paul Pogba fehlt den Franzosen verletzt. IMAGO/PanoramiC Auch N’Golo Kanté kann dem Titelverteidiger in Katar verletzungsbedingt nicht helfen. IMAGO/Shutterstock

Angeführt von den Superstars Kylian Mbappé und Karim Benzema reist der amtierende Weltmeister Frankreich zur WM nach Katar. Das Aufgebot, das Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch bekannt gab, kommt ohne grössere Überraschungen aus. Erwähnenswert ist, dass Deschamps 25 statt der erlaubten 26 Profis für die Endrunde nominierte.

Pogba und Kanté fehlen verletzt

Dass die Franzosen im Vergleich zur letzten WM in Russland im Mittelfeld auf N’Golo Kanté (Chelsea) und Paul Pogba (Juventus) verzichten müssen, war schon länger klar. Die beiden Leistungsträger fehlen verletzungsbedingt. Dabei sind dafür mit Benzema und Raphaël Varane zwei Akteure, die zuletzt noch angeschlagen waren.

«Ich glaube, dass Karim alles tut, um beim Spiel gegen Australien dabei sein zu können», meinte Deschamps bei der Verkündigung seines Katar-Aufgebotes über Ballon-d’Or-Sieger Benzema. Die Équipe Tricolore spielt in der Gruppe D am 22. November gegen Australien, es folgen die Partien gegen Dänemark (26. November) sowie Tunesien (30. November). Im WM-Final 2018 hatte Frankreich in Moskau mit 4:2 gegen Kroatien gewonnen.

Das Kader von Frankreich

