Drängen auf Freitod? - Angehörige äussern schwere Vorwürfe gegen Exit – «ein einziges Desaster»

Exit gibt an, jeden Sterbewunsch genau zu prüfen – laut der «Republik» sei das in mindestens einem Fall nicht passiert.

Die Sterbehilfe­organisation Exit ist in den letzten zehn Jahren von 52’000 auf über 135’000 Mitglieder angewachsen. 2010 schieden 257 Menschen mithilfe von Exit aus dem Leben, 2020 waren es 913. Darunter auch ein 84-jähriges Exit-Mitglied, dessen Sterbefall die «Republik» im Detail schildert.

«Exit war für ihn eine Art Versicherung»

Der Mann habe lange an grünem Star gelitten und Angst davor gehabt, zu erblinden. «Exit war für ihn eine Art Versicherung, dass er im Fall einer drastischen Verschlechterung seiner Augen selbst­bestimmt sterben könnte», sagt die jüngste Tochter des Naturwissenschaftlers zur «Republik».

Laut Hausarzt und Exit waren alle Voraus­setzungen für den Freitod erfüllt. Im September 2019 sei der Mann davon ausgegangen, in den nächsten zwei Monaten zu erblinden – deshalb wollte er sterben. Eine Ärztin habe allerdings keine Verschlechterung der Sehkraft feststellen können, schreibt die Republik.

Ein Gespräch mit Exit – und dann in den Freitod

«Das Gespräch war ein einziges Desaster», sagt eine andere der Töchter des Naturwissenschaftlers zur «Republik». Der Sterbehelfer habe kein Interesse an der bedenklichen psychischen Verfassung ihres Vaters gezeigt, und es habe nicht mal ein Folgegespräch gegeben. Auch ihren Wunsch, den Sterbehelfer auszutauschen, habe Exit einfach abgeschmettert. «Nach knapp 50 Minuten unterschrieb mein Vater die nötigen Dokumente und von dem Moment an ging alles in rasendem Tempo weiter und war nicht mehr aufzuhalten.»