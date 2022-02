Erdrutsche in Brasilien  - Angehörige buddeln im Schlamm auf der Suche nach Vermissten

Heftiger Regen hat in Petrópolis Sturzfluten und Erdrutsche ausgelöst, in denen mindestens 105 Menschen umkamen. Der 37-jährige Anderson Mota Barreiros vermisst seit den Erdrutschen seine Schwester sowie ihre Familie.

Das Unwetter war am Dienstag über die auf mehr als 800 Meter Höhe liegende Stadt «Kaiserstadt» und Umgebung hereingebrochen. In drei Stunden fielen 258 Liter Regen pro Quadratmeter – fast so viel wie in den 30 Tagen zuvor. Videoaufnahmen zeigten, wie Autos und Häuser von Fluten und Schlammmassen weggerissen wurden. «Es war wie eine Lawine, alles auf einmal», sagte der Barbesitzer Emerson Torre. «Jeder Nachbar hat einen Angehörigen verloren, zwei, drei, vier Familienmitglieder, Kinder.»