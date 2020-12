Neue Studie : Angehörige des Gesundheitswesens haben siebenmal höheres Corona-Risiko

Eine neue Studie aus Grossbritannien zeigt, dass Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt sind, an einer schweren Corona-Erkrankung zu leiden.

In Grossbritannien ist die Rate siebenmal so gross, wie Epidemiologen der Universität von Glasgow in einer Studie ermittelt haben.

Die WHO berichtet, dass 14 Prozent aller Corona-Infektionen auf Menschen in Gesundheitsberufen entfallen.

Die Gefahr einer schweren Covid-19-Erkrankung ist für Ärzte, Pflegekräfte und Rettungssanitäter einer britischen Studie zufolge wesentlich höher als für Menschen in sogenannten nicht-systemrelevanten Berufsgruppen. In Grossbritannien ist die Rate siebenmal so gross, wie Epidemiologen der Universität von Glasgow in einer Studie ermittelt haben.

14 Prozent der Infizierten arbeiten in Gesundheitsberufen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte bereits im September berichtet, dass 14 Prozent aller weltweit gemeldeten Corona-Infektionen auf Menschen in Gesundheitsberufen entfielen. In manchen Ländern liege die Quote gar bei 35 Prozent, obwohl deren Anteil an der Bevölkerung insgesamt in den meisten Ländern bei unter 3 Prozent liege.