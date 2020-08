1 / 8 Die Ju-52 ist am 4. August 2018 abgestürzt. KEYSTONE Ein noch nicht veröffentlichter Bericht führt die Unfallursache auf menschliches Versagen zurück. KEYSTONE Dies hat der Bericht der Sust gezeigt. KEYSTONE

Darum gehts Vor zwei Jahren ist im Bündnerland die Ju-52 abgestürzt.

20 Menschen starben beim Absturz, darunter 17 Passagiere und drei Crewmitglieder.

Ein Untersuchungsbericht zeigt, was auf dem Flug falsch gelaufen ist.

Der Unfall sei auf menschliches Versagen zurückzuführen.

Auch der Bund steht in der Kritik, nicht ausreichende Kontrollen durchgeführt zu haben.

Nach Bekanntgabe der Unfallursache wehren sich die Angehörigen des Piloten.

Zwei Jahre ist es her, dass die Ju-52 in den Bündner Alpen abgestürzt ist. 20 Menschen sind beim Absturz ums Leben gekommen, darunter 17 Passagiere und drei Crewmitglieder. Ein noch unveröffentlichter Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) führt den Absturz auf menschliches Versagen zurück. Das schreibt die «SonntagsZeitung», der der Bericht vorliegt.

Laut Bericht sollen die Piloten mit «hoch riskanten Flugmanövern» sich nicht an die vorgeschriebene Mindesthöhe gehalten haben. Die Kapitäne der Ju-Air sollen fahrlässig gehandelt haben. Die beiden Piloten seien vermehrt unter der vorgeschriebenen Mindestflughöhe geflogen. Der Bericht geht sogar so weit, dass er die beiden Männer so beschreibt, dass sich die beiden für «unverwundbar» gehalten hätten.

Auch am Tag des Absturzes, dem 4. August 2018, sei der Flieger viel zu tief geflogen. Das Flugzeug flog die Strecke Locarno nach Dübendorf über die Bündner Route. Dort seien die Piloten viel zu nahe am Piz Segnas vorbeigeflogen. Mit dem zu tiefen Einflug in den Talkessel sei es laut Bericht nicht mehr möglich gewesen, eine Umkehrkurve zu fliegen. Kurz darauf stürzte das Flugzeug ab.

Bund soll Ju-Air nicht ausreichend kontrolliert haben

Der Bericht der Sust kritisiert auch das Vorgehen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl). Der Kapitän hat laut Sust «vermindertes Risikobewusstsein» und «fehlende Selbstkritik» gezeigt, was schon bei jährlichen Checkflügen aufgefallen sei. Der Kapitän soll immer wieder die vorgeschriebene Mindesthöhe unterschritten haben, dies jedoch ohne Konsequenzen des Bazl-Prüfers, der ebenfalls im Flugzeug sass. Der Pilot soll mehrmals nachweislich schwerwiegende Fehler begangen haben und konnte dennoch weiterfliegen.

Ebenfalls steht im Bericht, dass alle drei Oldtimerflugzeuge der Dübendorfer Ju-Air bei mindestens acht Flügen viel zu tief geflogen seien. Im Frühling 2016 flog eine Dreierformation in einer Höhe von knapp 100 Metern über Rümlang ZH. Es ist jedoch nur eine Höhe von 300 Metern erlaubt. Eine Strafanzeige eines Anwaltes wies das Bazl ab. «Die Ju-Air hatte Narrenfreiheit», sagt Flugexperte Martin Stucki, CEO der Firma Linth-Air-Service, gegenüber «Blick». Der Unfall hätte vermieden werden können.

Die Familie des einen Piloten sagt zum Unfallbericht: «Wir haben davon Kenntnis genommen, dass der vertrauliche Entwurf des Unfallberichts bereits in den Medien kursiert. Mit diversen Punkten in diesem Bericht sind wir nicht einverstanden, da sie auf falschen Fakten beruhen. Die Sust hat unsere kritische Stellungnahme zum Entwurf erhalten. Wir hoffen sehr, dass dieses tendenziöse Bild der Piloten in der endgültigen Fassung des Schlussberichts korrigiert wird.»

Ein Dutzend Klagen wegen zu tiefer Flüge der Ju-Air

Auch der Bazl-Sprecher Urs Holderegger will den Vorwurf, dass die Ju-Air nicht ausreichend kontrolliert wurde, nicht auf sich sitzen lassen: «Es gab sehr wenig belastende Aussagen gegen die Ju-Air.» Rund ein Dutzend Klagen habe es wegen zu tiefer Flüge in den letzten 12 Jahren gegeben. «Die meisten liessen sie sich aber nicht erhärten. Es gab keine erhobenen Daten dazu. Es stand Aussage gegen Aussage. Wir machten natürlich die Verantwortlichen bei der Ju-Air auf die Beschwerden aufmerksam.»

Das einzige Mal, dass man den Piloten ein Fehlverhalten habe nachweisen können, sei am Basel Tattoo 2014 gewesen. Damals sei eine Ju-52-Maschine zu tief über die Zuschauer geflogen – und dies sogar mehrmals. Holderegger sagt: «Wir konnten dies anhand Radardaten überprüfen. Die Piloten wurden dafür gebüsst.»

Um den Flughafen Dübendorf ZH habe es immer wieder Meldungen von zu tiefen Flügen gegeben. «Belastbare Aussagen gab es hier aber kaum», so Holderegger. «Man darf nicht vergessen, die Oldtimer können nicht so schnell steigen, wie es bei modernen Flugzeugen möglich ist.» Da könne ein Flieger auch mal zu tief wirken, obwohl er sich an die Mindestflughöhe hält.

Uvek hat Untersuchung angeordnet

Kurt Waldmeier, CEO und Mitgründer der Ju-Air, sagt zum Bericht: «Bis der Schlussbericht wie angekündigt offiziell vorliegt, sage ich noch nichts dazu.» Er habe seine Bedenken eingegeben. «Wir müssen da durch. Die Sicherheit war immer oberste Priorität bei uns», so Waldmeier. «Ich habe aber als CEO nie die Piloten überprüft. Das war nicht meine Aufgabe. Ich habe 38 Jahre das Unternehmen geführt, und wir hatten zuvor nie einen Unfall.»