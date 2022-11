Urteilsverkündung im Prozess um Abschuss von Flug MH17 heute erwartet

Abschuss von Flug MH17 : Angehörige wollen Gerechtigkeit für 298 Opfer – Urteil wird heute erwartet

Eine Rakete zerreisst das Flugzeug. Trümmer, Gepäck, Leichenteile liegen in den Sonnenblumenfeldern der Ostukraine. Nach gut acht Jahren urteilen nun die Richter in Abwesenheit der Täter.

Blumen und Kerzen an der Absturzstelle in der Ukraine.

Am Donnerstag soll das Urteil in Abwesenheit der Angeklagten verkündet werden.

Mehr als acht Jahre nach dem Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine wollen niederländische Richter am Donnerstag ihr Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte im vergangenen Dezember gefordert, die vier Angeklagten in Abwesenheit zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Die drei Russen Igor Girkin, Sergej Dubinski und Oleg Pulatow und der Ukrainer Leonid Chartschenko sind nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft für den Abschuss des Passagierflugzeugs mit 298 Toten am 17. Juli 2014 verantwortlich.