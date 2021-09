Palermo (I) : Angeklagter Ex-Minister Salvini rechnet mit Aussage von Richard Gere

Der ehemalige Innenminister Italiens Matteo Salvini steht wegen seines Umgangs mit Flüchtenden vor Gericht. Er rechnet mit einer Aussage von Hollywoodschauspieler Richard Gere.

Der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini, der wegen seines Umgangs mit Flüchtenden vor Gericht steht, rechnet in dem Verfahren mit einer Zeugenaussage von Hollywoodstar Richard Gere. «Richard Gere wird im Open-Arms-Prozess am 23. Oktober in Palermo gegen mich aussagen», wurde Salvini am Sonntag von der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zitiert.