Münchwilen TG – Angeklagter Massnahmengegner erscheint mit 100 Anhängern vor Gericht

Eigentlich handelte es sich um eine Bagatelle, welche am Donnerstagnachmittag im Bezirksgericht Münchwilen verhandelt wurde. Das Aufgebot der Polizei liess dies jedoch nicht erahnen. Zwölf Polizistinnen und Polizisten riegelten mit vier Fahrzeugen das Bezirksgericht in Münchwilen ab, wie das «Tagblatt» schreibt. Doch von Anfang an. Angeklagt war ein 43-jähriger Hinterthurgauer. Ihm wird vorgeworfen, bei einem Einkauf in Sirnach bei einem Detailhändler gegen die Maskenpflicht verstossen zu haben. Er widersetzte sich weiter dem gegen ihn ausgesprochenen Hausverbot in sämtlichen Filialen des Detailhändlers.