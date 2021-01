Am Dienstagmittag hält die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Sonderrede am World Economic Forum, die aufgrund der Corona-Pandemie per Video übertragen wurde. Darin nahm sie Bezug auf die aktuelle Lage der Pandemie auf der Welt. «Das WEF ist der richtige Ort, um solche Probleme zu thematisieren», sagte Merkel in ihrer Ansprache. Sie wies auf die Gefahren der Globalisierung hin. «Die Krise hat uns gezeigt, wie fest wir auf der gesamten Welt voneinander abhängen und miteinander verbunden sind.»