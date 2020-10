Restaurants sollen schliessen : Angela Merkel plant «Lockdown Light»

Auch in Deutschland sollen die Corona-Massnahmen weiter verschärft werden. Laut eines Berichts könnte die Regierung am Mittwoch neue Regeln für Schulen, Veranstaltungen und Gastronomie beschliessen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel plant laut einem Bericht der «Bild» eine Art «Lockdown Light». Dabei sollen Schulen und Kitas ausser in Regionen mit katastrophal hohen Corona-Infektionszahlen geöffnet bleiben, wie die Zeitung am Montag ohne Nennung von Quellen berichtete. Auch Geschäfte dürften demnach mit Einschränkungen geöffnet bleiben. Dagegen wolle Merkel in der Gastronomie und bei Veranstaltungen «hart vorgehen»: Restaurants und Bars sollten schliessen und Veranstaltungen verboten werden. Bereits bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch könnten sich die Kanzlerin und die 16 Länderchefs auf ein neues Lockdown-Modell einigen, schrieb «Bild» weiter.