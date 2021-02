Deutschland : Angela Merkel spricht bereits von «dritter Welle»

Die Bundeskanzlerin will den Lockdown in Deutschland schrittweise beenden. Gleichzeitig warnt sie.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einer Sitzung der Unionsfraktion zur Vorsicht bei Corona-Lockerungen gemahnt. Es werde niemandem ein Gefallen getan, «wenn wir wieder schliessen, was wir einmal aufgemacht haben», sagte Merkel laut Teilnehmern am Dienstag in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Merkel warnte laut «RTL» weiter: «Wir können die Tatsache nicht wegdefinieren, dass wir es jetzt mit einer dritten Welle zu tun haben.» Trotzdem stellte sie demnach zudem mögliche Schritte für den allmählichen Ausstieg aus dem Lockdown vor.