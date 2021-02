Der Lockdown dauert in Deutschland offiziell bis zum 14. Februar. Nun aber berichten deutsche Medien, dass dieser verlängert werden soll. N-TV liegt ein internes Schreiben des deutschen Kanzleramts vor, in dem es heisst: Der Lockdown wird bis zum 14. März verlängert. Auch die «Bild» stützt sich auf dieses Schreiben.

Klar scheint also, dass das Kanzleramt die Massnahmen und damit auch den Lockdown verlängern will. Unklar ist hingegen, was die Bundesländer zum Vorschlag des Kanzleramtes sagen. Das ist Gegenstand der heutigen Konferenz mit Merkel.

Wien setzt auf Wochenend-Lockdown

Und was sagt Merkel selbst? Sie mahnt zur Vorsicht: «Wir würden nichts gewinnen, wenn wir jetzt vorzeitig aus dem Lockdown rausgehen», so die «Zeit». Das deutsche Robert-Koch-Institut vermeldete am Dienstag 3379 Fälle mit dem Coronavirus bei 481 neuen Todesfällen. «Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein», so das Robert-Koch-Institut im täglichen Lagebericht.