Angelica Moser landet nach Stabbruch mit Rückenverletzungen im Spital 

Sie teilt den Unfall in einem Video auf Instagram.

Im Video ist zu sehen, wie der Stab von Moser bei einem Versuch bricht und sie neben der Matte aufschlägt. Beim Sturz erleidet sie mehrere Muskelverletzungen im Rücken und Brustbereich sowie einen kleinen Pneumothorax. Moser: «Aufgrund der Verletzungen werde ich in dieser Saison keine weiteren Wettbewerbe mehr bestreiten können.»

Die Verletzungen bringen umfassende Reha-Massnahmen mit sich, teilte der Leichtathletik-Verband mit. Moser will nun im kommenden Jahr wieder voll angreifen. An den Olympischen Spielen in Tokio verpasste sie den Finaleinzug.