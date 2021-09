Tiktok-Musiktrend führt zum Tagträumen - «Angelina? Hörst du mir überhaupt zu?»

Im aktuellsten Trend schwelgen Creators in Gedanken.

Tiktok hat sich bereits früh als musikalische Plattform positionieren können. Userinnen und User finden Gefallen an der Verwendung aktueller Musiktrends und konnten bereits in der Versenkung geglaubte Sounds an die Spitze der Charts befördern. Wie 20 Minuten berichtete, konnten einstige Megahits wie Fleetwood Macs «Dreams» oder Boney M.s «Rasputin» ihre Streams auf Youtube und Spotify um bis zu 325% steigern. Tiktok hat die Chance genutzt sich Lizenzen zu sichern, indem sie mit den Musikgiganten Sony, Universal und Warner Music Partnerschaften einging. Für viele Nutzerinnen und Nutzer ist die App sogar erste Anlaufstelle für die (Wieder-)Entdeckung von Musik.