Beschluss von Oberstem Gerichtshof Kaliforniens – Angelina Jolie behält nun doch alleiniges Sorgerecht

Jolie promotet aktuell ihren neuen Marvel-Film «Eternals», stets begleitet von mehreren ihrer Kinder (hier Zahara und Shiloh, r.). Beim Gerichtsentscheid in Kalifornien wird sie wahrscheinlich nicht vor Ort gewesen sein.

Angelina Jolie (46) hat fortan wieder das alleinige Sorgerecht für die fünf minderjährigen leiblichen und adoptierten Kinder aus der Ehe mit Brad Pitt (57). Wie unter anderem das US-Magazin «People» berichtet, hat der Oberste Gerichtshof in Kalifornien diese Woche eine Berufung des Schauspielers zum Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau abgelehnt.

«Jolie ist auf ihre Familie fokussiert»

«Frau Jolie ist auf ihre Familie fokussiert und freut sich, dass das Wohlbefinden ihrer Kinder nicht durch unethisches Verhalten geleitet werden wird», heisst es in einem Statement von den Anwälten der Mutter gegenüber «People». Mit ihren Kindern Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) und den Zwillingen Vivienne und Knox (13) befindet sich Angelina Jolie aktuell auf internationaler Promo-Tour für ihren neuen Film «Eternals». Es ist anzunehmen, dass sie beim Gerichtsentscheid nicht vor Ort war.

Pitt will weiter kämpfen

Brad Pitts Anwälte haben bekannt gegeben, dass sie weiter für das Recht ihres Klienten kämpfen werden. «Die gescheiterte Berufung ändert nichts an den unzähligen Fakten, die dazu geführt haben, dass im Sommer eine klare Entscheidung im Sinne des Interesses der Kinder getroffen wurde», heisst es in einem Statement. «Wir werden weiterhin alles tun, was nötig ist.»