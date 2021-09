Angelina Jolie und The Weeknd erneut bei romantischem Date gesichtet

Die Schauspielerin und der Musiker wurden am Samstag in einem Restaurant in Kalifornien gesichtet. Nach zweieinhalb Stunden verliessen sie den Ort gemeinsam.

1 / 6 Angelina Jolie und The Weeknd wurden am Wochenende (erneut!) bei einem romantischen Date gesichtet. Gemeinsam besuchten sie ein italienisches Restaurant in Kalifornien, wie Fotos der «Daily Mail» zeigen. imago images Angelina Jolie, die erst kürzlich ihr Instagram-Debüt gab, um sich für Kinder in Afghanistan einzusetzen, verliess das Restaurant nach zweieinhalb Stunden gemeinsam mit The Weeknd in seiner Limousine, so die Zeitung. AFP Der Musiker trennte sich im Jahr 2019 von Model Bella Hadid. Die beiden führten rund vier Jahre lang eine On-Off-Beziehung. Nun ist der Musiker – soweit bekannt – single. Getty Images

Darum gehts Bereits zum zweiten Mal wurden die Schauspielerin Angelina Jolie (46) und der Sänger The Weeknd (31) gemeinsam im italienischen Restaurant Giorgio Baldi in Kalifornien gesichtet.

Zweieinhalb Stunden sollen die Stars gemeinsam dort verbracht haben.

Nach dem Essen gingen die beiden nicht etwa getrennte Wege, sondern verliessen den Ort gemeinsam in der Limousine von The Weeknd.

Schon im Juni wurden sie zusammen gesichtet. Bis jetzt haben sie sich allerdings nie öffentlich dazu geäussert.

Sie heizen erneut die Gerüchteküche an: Am Samstagabend wurde die Schauspielerin Angelina Jolie (46) zusammen mit dem Sänger The Weeknd (31) gesichtet. Die beiden Stars besuchten gemeinsam das italienische Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica, Kalifornien, wie Fotos der «Daily Mail» zeigen. Die Schauspielerin und der Musiker seien gegen 20 Uhr abends getrennt dort eingetroffen. Rund zweieinhalb Stunden später sollen die Turteltäubchen das romantische Restaurant dann gemeinsam verlassen haben.

Auch vor dem Lokal gingen die beiden nicht getrennte Wege. Stattdessen stieg die 46-Jährige laut der britischen Zeitung in den schwarzen SUV des Sängers, nahm auf dem Rücksitz Platz und soll mit ihm zu dessen 70-Millionen-Dollar-Anwesen gefahren sein. Es scheint also gefunkt zu haben zwischen den beiden. Und sogar ihre Outfits waren aufeinander abgestimmt: Beide trugen einen komplett schwarzen Look.

Schon im Juni zusammen gesichtet

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger und die Schauspielerin gemeinsam gesichtet werden. Bereits Ende Juni wurden die beiden im selben Restaurant in Kalifornien gesehen. Damals verliessen sie den Ort allerdings getrennt, um nicht von den Paparazzi fotografiert zu werden. Dieses Mal schien ihnen das egal zu sein. Gut möglich also, dass sich die beiden in den letzten Wochen schon etwas näher gekommen sind. Öffentlich dazu geäussert haben sie sich bisher allerdings nicht.

Angelina Jolie und The Weeknd sind – soweit bekannt – beide single. Nach zwölf Jahren Liebe, zwei Jahren Ehe und sechs Kindern reichte die 46-Jährige im September 2016 die Scheidung von Schauspieler Brad Pitt (57) ein. The Weeknd seinerseits, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heisst, trennte sich im Jahr 2019 von Model Bella Hadid (24). Vier Jahre lang führten die beiden eine turbulente On-Off-Beziehung.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.