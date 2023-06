Angelina Jolie trägt jetzt die Haare Blond

So blond war die 48-Jährige zuletzt im Psycho-Drama «Durchgeknallt», in dem sie 1999 die Hauptrolle spielte.

Jolies neuer Look erstmals auf PR-Bildern zu sehen

Auf den PR-Bildern der Ankündigung, auf denen die «Wanted»-Darstellerin zu sehen ist, erkennt man deutlich den Farbtonunterschied auf dem Kopf des Hollywoodstars. Zuvor trug die vierfache Mutter ihr Haupt noch in einem tiefen Espresso-Ton. Zur neuen Frisur ist die Ex-Frau von Brad Pitt (59) in ein schulterfreies Kleid gehüllt, was ihren makellosen Look unterstreicht, der an die 90er-Jahre-Jolie erinnert, mit einem dezenten Augen- und Lippen-Make-up.