Angelina Jolies Tochter Shiloh erhält erste Model-Angebote

Hand in Hand schritten Angelina Jolie (46) und ihre Tochter Shiloh (15) in den vergangenen Wochen über diverse rote Teppiche von Filmpremieren und öffentlichen Veranstaltungen.

«Sie hat einige Angebote aus der Model-Industrie offen, über die sie derzeit nachdenkt», so die Quelle. Ihre berühmte Mutter habe Kenntnis davon und wolle sie bestmöglich unterstützen. «Angelina weiss, dass Shiloh vernünftig denkt und klug ist, aber sie will sie in ihren Entscheidungen auch nicht sich selbst überlassen.» Es sei ihr zudem wichtig, ihre Tochter nicht in eine bestimmte Richtung zu «drängen».