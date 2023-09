Angelique Cauchy von Trainer Andrew Geddes 400 Mal vergewaltigt

Die heutige Sportlehrerin sagte: «Geddes hat mich in zwei Jahren mehr als 400 Mal vergewaltigt.» Es begann, als Gauchy zwölf Jahre alt war. «Ich habe einen Albtraum erlebt», so Gauchy, die mehrfach an Selbstmord dachte. Zuerst war es vonseiten Geddes nur zu Bett-Besuchen in Trainingslagern gekommen, aus Spass. Es wurde mehr daraus, es kam zu bis zu drei Vergewaltigungen täglich.