SP-Nationalrat Angelo Barrile wandte sich am Freitag mit einer Schocknachricht an die Medien: Er hat Krebs. In der Mitteilung schreibt der 44-Jährige: «Seit ich letzten Sonntag mit Fieber ins Spital eingetreten bin, ist alles anders und heute habe ich Gewissheit, dass ich an Lymphdrüsenkrebs erkrankt bin.»